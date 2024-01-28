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رئيس وزراء اسكتلندا: سكان غزة يموتون وسط 'كارثة إنسانية'..

رئيس وزراء اسكتلندا: سكان غزة يموتون وسط 'كارثة إنسانية'..
الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف، "إن سكان غزة يموتون وسط كارثة إنسانية، ولا يمكن معاقبتهم بشكل جماعي".

العالم - أوروبا

وأضاف يوسف في تصريح مقتضب نشره عبر منصة "إكس"، أن الأونروا أكدت أنه سيتم التحقيق في جميع الادعاءات الإسرائيلية بشكل مستقل، مشددا على ضرورة أن تصل المساعدات إلى سكان غزة الذين يعانون بالفعل بشدة.

ولم تنشر الحكومة الإسرائيلية تفاصيل الأدلة المتعلقة بالتورط المزعوم لموظفي الأونروا السابقين في الهجمات.

وقالت الأونروا إنها تحقق في جميع الادعاءات المتعلقة بموظفيها.

وحث رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، المفوض العام فيليب لازاريني، الدول على إعادة النظر في تعليق تمويلها للوكالة،وأضاف "إنه لأمر صادم أن نرى تعليق أموال الوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة في ضوء الإجراء الفوري الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف".

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