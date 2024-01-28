إستهداف قاعدة "خربة عدنان" الأمريكية بسوريا + فيديو

العالم - العراق

وقالت في البيان إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق أمس السبت، قاعدة الاحتلال في خربة عدنان بسوريا، بالطيران المسير".

وأضاف البيان، أن "المقاومة الإسلامية في العراق تؤكد استمرارها في دك معاقل الأعداء".

ونشرت "المقاومة الإسلامية في العراق" مشاهد من إطلاق طائرة مسيرة باتجاه قاعدة خربة عدنان الواقعة في منطقة المالكية التابعة لمحافظة الحسكة في أقصى شمال شرقي سوريا.

sv

وأما اليوم الأحد،أيضا، إستهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة القوات الامريكية قرب مطار اربيل بالطيران المسير، مؤكدة في بيان صادر عنها اليوم على استمرارها في دك معاقل الأعداء.

كما في وقت سابق من يوم أمس، كانت المقاومة العراقية،قد أعلنت عن إستهداف قواتها المقاومين، قاعدة "عين الأسد" الأمريكية غرب البلاد بالطيران المسير، وقاعدة "كونيكو" بالعمق السوري برشقة صاروخية.

وتتعرضت القوات الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة منذ 17 أكتوبر، أسفرت عن إصابة عدد من العسكريين الأمريكيين، بحسب ما ذكره البنتاغون.

وتقول "المقاومة الإسلامية في العراق" إن هجماتها تأتي "استمرارا بنهج مقاومة الأمريكي وردا على مجازر الإسرائيلي في غزة".

ويتمركز نحو 2500 جندي أمريكي بالعراق ونحو 900 جندي في سوريا.