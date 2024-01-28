شاهد: مراسلة قناة العالم في غزة تنهار مرة اخرى على الهواء مباشرة

العالم - خاص بالعالم

وقالت مراسلتنا في مداخلة لها خلال تغطية قناة العالم المتواصلة للعدوان الاسرائيلي على غزة: المجزرة الحقيقة الآن ترتكب بحقنا جميعا، بحق كل انسان هنا في قطاع غزة، أنا لتوي ودعت صديقتي التي توفيت فجأة في ظروف قاهرة بسبب النزوح، هي من عائلة سكيك وهي من عائلة غنية ومترفة وهي الإعلامية سعاد سكيك.

واضافت: زميلتي سعاد فجأة وجدت نفسها في خيمة ولا تستطيع ان توفر طعام اطفالها ولا تستطيع ان تشعر بالأمان، فاصيبت بنوبة قلبية وذلك اثناء الحديث معها وتوفيت، انا اعتبرها شهيدة وارجو ان تكون كذلك لان القهر يمكن ان يفعل اكثر من ذلك لاننا نُقتل بطريقة اخرى بعيدا عن الصواريخ والرصاص.

وتابعت مراسلتنا: نحن نُقهر في عدم تمكننا في توفير الامن لأولادنا ولا الطعام ولا الدواء، نحن نُقتل عندما لا نستطيع توفير الدفئ لهم، نُقتل عندما يتم اجبارنا على ان نعيش في بيوت بلا نوافذ، نحن نُقتل عندما نعرف اننا سنكون المرحلة التالية من النزوح، نُقتل لأننا لا نعرف ان كنا سنعود الى مسقط رأسنا، نحن نُقتل بكل الطرق.

بعد ذلك انهارت مراسلتنا الزميلة اسراء البحيصي وتركت الكاميرا واجهشت بالبكاء.