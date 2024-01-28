إيران وتركيا تنشئان منطقة تجارية حرة

العالم – إيران

وصرح عادل نجف زاده اليوم الأحد بأن رئيسي إيران وتركيا اتفقا خلال زيارة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي لتركيا على إنشاء منطقة تجارة حرة في مدينة خوي الحدودية.

وأشار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية التركية إلى أن الاستثمارات واسعة النطاق للبلدين في منطقة التجارة الحرة لإيران وتركيا يمكن أن تؤدي إلى ازدهار اقتصادي في المنطقة الحدودية وكذلك على مستوى أوسع في البلدين وبالتالي سترتفع معدلات الدوران المالي.

وفي إشارة إلى القضايا التي يمكن أن تحقق ازدهارا اقتصاديا ونموا تجاريا كبيرا للبلدين، أوضح نجف زاده بأن مسألة صادرات الطاقة الإيرانية إلى تركيا، بما في ذلك الغاز الطبيعي والبتروكيماويات، وسبل تطوير شبكة السكك الحديدية بين البلدين بهدف تطوير النقل والاتصالات التجارية، تمت مناقشتهما والاتفاق عليهما خلال زيارة الرئيس رئيسي إلى تركيا.

وفي جزء آخر من تصريحه، أكد نجف زاده على أنه خلال هذه الزيارة اتفق رئيسا البلدين أيضا على دعم القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن رؤية البلدين يمكن أن تخلق كتلة قوية بين إيران وتركيا على المستوى الإقليمي.

وأضاف رئيس غرفة التجارة الإيرانية والتركية أن رؤية الرئيس رئيسي بشأن خلق التضامن مع مختلف الدول على المستوى الإقليمي ستجلب الرخاء الاقتصادي وستحقق العديد من الإنجازات في هذا المجال للبلاد.