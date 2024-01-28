وزير الاتصالات الإيراني: إستقبلنا إشارة القمر الصناعي مهدا

العالم – إيران

وكتب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدونة له بعد الإطلاق الناجح للقمر الصناعي مهدا: بفضل الله، تم بنجاح الإطلاق الحادي عشر للأقمار الصناعية في الحكومة الثالثة عشرة (الحالية)، وللمرة الأولى قام حامل الأقمار الصناعية سيمرغ 1 بوضع القمر الصناعي "مهدا" وحمولتين بحثيتين أخريين في المدار بنجاح وتم أيضا استقبال إشارة مهدا.

وأضاف: أبارك هذا الإنجاز الهام للشعب العزيز وخبراء الفضاء، وخاصة زملائي في معهد أبحاث الفضاء ووزارة الدفاع.

يذكر أنه أطلقت إيران صباح اليوم الأحد، القمر الصناعي مهدا إلى المدار 450 درجة مع قمرين صناعيين نانويين بواسطة حامل الأقمار الصناعية سيمرغ 1 وتم وضعها في المدار بنجاح.