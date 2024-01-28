إستهداف 'كنيسة' في اسطنبول يخلّف قتيل وجرحى + فیچیو

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وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا: "لقد بدأت الجهود من أجل ألقاء القبض على المهاجمين".

وفرضت قوات الأمن التركية طوقا أمنيا في المنطقة بعد الهجوم على الذي بدأ في الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي وتم إرسال العديد من فرق الشرطة إلى مكان الحادث.

وقال وزير الداخلية يرليكايا "اليوم، حوالي الساعة 11.40، أثناء القداس في كنيسة سانتا ماريا، تعرض أحد المتواجدين في الكنيسة لهجوم بمسدس من قبل شخصين ملثمين وتوفي جراء ذلك".

وأضاف: "تم فتح تحقيق واسع النطاق في الأمر وبذل الجهود للقبض على المهاجمين. ونحن ندين بشدة هذا الهجوم الخسيس".

بدوره، قال عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو: "أدين الهجوم المسلح على قداس الأحد الذي أقيم في كنيسة سانتا ماريا. رحم الله الذي فقد حياته والشفاء للجرحى. ونحن لن نسمح أبدا لأولئك الذين يحاولون تدمير وحدتنا وتضامننا، والسلام من خلال مهاجمة الأماكن الدينية في مدينتنا".

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