قرار محكمة لاهاي يشكل تحديا كبيرا لداعمي "إسرائيل"

العالم – إيران

وقال مهدي آغا جعفري لوكالة تسنيم: يمكن لجنوب أفريقيا أن تلعب دورا أكبر في المعادلات والسياسة الدولية.. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت آراء ومواقف جنوب أفريقيا اليوم بشأن قضايا حقوق الإنسان أكثر وضوحا وقيمة مقارنة بالعديد من البلدان التي تتشدق بحقوق الإنسان.

وأضاف: في الوقت الحاضر، تولت جنوب أفريقيا عمليا دور القيادة من خلال رفع دعوى تاريخية وشجاعة ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية.

وبشأن القرار المؤقت من محكمة لاهاي ضد الكيان الصهيوني قال سفير إيران لدى جنوب أفريقيا: من الناحية القانونية يمكن متابعته والاستناد إليه في المحافل الدولية.

وتابع سفير إيران في بريتوريا: إن جنوب أفريقيا جعلت آخر معقل للفصل العنصري في العالم في تحد كبير على المستوى الأخلاقي والإنساني والقانوني.. كما أن شعب جنوب أفريقيا يقف مع حكومته في هذا الشأن.

وأضاف أن قرار المحكمة المؤقت يتحدى لأول مرة الكيان الصهيوني من حيث الالتزام بالقواعد والقوانين الدولية، كما أنه شكك في التحركات العسكرية المتطرفة لهذا الكيان وسياسات دعم الحكومات الغربية لهذا الكيان.

وقال سفير إيران في جنوب أفريقيا: في تقييم أولي وواقعي، تم تحقيق جزء كبير من الأهداف الأولية لجنوب أفريقيا.. على الرغم من أنه كان من المناسب وقف الحرب، ولكن بالنظر إلى جميع الجوانب السياسية والقانونية والنظر أيضا إلى تشكيلة القضاة، فإننا ندرك أن فتح قضية الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في المحكمة هو حدث مهم للغاية وغير مسبوق خلال العقود السبعة الماضية، والدعم المستمر غير المشروط الذي يقدمه داعمو إسرائيل لهذا الكيان الإجرامي سوف يواجه تحديا كبيرا.

وأضاف السفير الإيراني: لقد أدى ضغط الرأي العام العالمي إلى مضاعفة التوقعات من هذه المحكمة، وزاد من اتساع الفجوة بين الداعمين (الغربيين) للكيان الصهيوني.

وتابع: لقد تزعزت صورة الغرب ومكانته الأخلاقية والإنسانية والقانونية بسبب دعمه للكيان الصهيوني، لا شك أن النصر قد تحقق للشعب الفلسطيني حتى الآن.