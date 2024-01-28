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وزير البحرية الأمريكي: "عملياتنا ضد 'أنصارالله' اليمنية تتوقف على ايران!

وزير البحرية الأمريكي:
الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير البحرية الأمريكية، "كارلوس ديل تورو"، إن بلاده ستواصل ضرب مواقع حركة أنصار الله في اليمن ، و أضاف "ترتبط مدة العملية بتصرفات إيران إزاء ما وصفه تورو بــ"تقديم المساعدة للحركة".

العالم - اليمن

وأوضح الوزير الأمريكي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "على الأغلب يجب أن نسأل إيران إلى متى ستستمر العملية. فهم يواصلون دعم أعضاء الحركة ماليا وتزويدهم بالأسلحة. آمل وأتوقع ألا يستمر هذا إلى ما لا نهاية".

وأضاف ديل تورو أن الولايات المتحدة، تبذل أيضا جهودا دبلوماسية لضمان السلام في المنطقة.

وأشار الوزير إلى أن واشنطن تؤيد حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ التعايش بين الدولتين، "لكن لا يجوز أن تبقى حركة حماس في السلطة في غزة".

وأضاف: "لقد أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يجب علينا أن نقوم بتنفيذ العدالة بحق حماس، وخلال ذلك يجب تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين".

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