التبادل التجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي يسجل 4.214 مليار يورو

العالم – إيران

وأستدرك يوروستات في تقرير أن التبادل التجاري الإيراني الأوروبي خلال فترة يناير/كانون الثاني حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قد إنخفض بنسبة 12 بالمئة عن الفترة المناظرة 2022 عن مستوى 4.793 مليار يورو.

وأوضح المعهد أن الصادرات الأوروبية إلى إيران في الشهور الـ11 الاولى من سنة 2023 قد بلغت 3.813 مليار يورو بانخفاض 8 بالمئة نزولا عن 3.484 مليار يورو المحققة في الفترة المناظرة 2022.

بالمقابل أشار أن واردات الإتحاد الأوروبي من إيران سجلت 730 مليون يورو بانخفاض 25 بالمئة عن مستوى 980 مليون يورو.

وتصدرت ألمانيا دول الاتحاد الأوروبي من حيث التصدير إلى إيران بواقع 1.060 مليار يورو بنسبة استحواذ 30 بالمئة من إجمالي الصادرات الأوروبية لطهران.

شهريا فقد سجلت التجارة البينية بين إيران ودول الاتحاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مستوى 453 مليون يورو، بنمو 24 بالمئة عن الشهر السابق أكتوبر/تشرين الأول البالغة حينئذ 365 مليون يورو.

وأكد يوروستات أن الصادرت الأوروبية نمت 21 بالمئة إلى 370 مليون يورو في مقابل صادرات إيرانية سجلت 83 مليون يورو بزيادة 40 بالمئة.

ونوه المعهد إلى أن ايطاليا تصدرت الدول الأوروبية المستوردة من إيران في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بواقع 219 مليون يورو.