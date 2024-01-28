سفير جنوب أفريقيا في طهران: عازمون على مواصلة الدفاع عن الشعب الفلسطيني

العالم – إيران

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت، بنهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2023، شكوى إلى محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها كيان الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم تطهير عرقي في حربه الأخيرة على قطاع غزة.

وسعت بريتوريا من خلال هذه الشكوى، إلى توفير ظروف توقف الجيش الصهيوني، ولو لفترة مؤقتة، عن الاستمرار في عملياته الدموية ضد اهل القطاع.

وأعلنت المحكمة الدولية الجمعة، عن قرارها للبت في شكوى حكومة جنوب أفريقيا؛ مطالبة الاحتلال باتخاذ إجراءات عاجلة، لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وعن الأسباب التي دفعت جنوب أفريقيا لتقديم هذه الشكوى، صرح السفير مولوفي: نحن نعتقد بأن نضال الشعب الفلسطيني، يشبه كثيرا نضالنا لنيل الحرية والعدالة خلال عهد الاستعمار ونظام الفصل العنصري الذي حكم جنوب أفريقيا لفترة طويلة، استغرقت 350 عاما.

وأضاف أن: الأهم من ذلك هو أن الشعب في جنوب أفريقيا تلقى دعما وتضامنا على مستوى العالم بما في ذلك دول مثل إيران وفلسطين، لمواصلة مسيرته النضالية من أجل الحرية والعدالة.

واستطرد: لأننا نعتقد بأنه يجب أن لا يحرم أي شعب على مستوى العالم من حقه في تقرير مصيره بنفسه، وعليه نحن في جنوب أفريقيا مصمّمون على مواصلة ومتابعة ملف الشكوى، حتى نشاهد بأن كافة الأهداف المحددة فيه تحققت بالفعل.

وعن أهمية ملف الشكوى ضد الكيان الصهيوني، قال سفير جنوب أفريقيا في طهران إن هذه الشكوى تتضمن التطورات على مدى 100 يوم مضت داخل غزة؛ مؤكدا أن الواضح في الأمر هو ارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي على يد "إسرائيل" بغزة، منذ 7 أكتوبر 2023م.

وتابع: نحن في جنوب أفريقيا وسائر الدول التي وقعت على اتفاقية الحد من جرائم التطهير العرقي، نعتقد بضرورة منع جرائم الإبادة الجماعية ومعاقبة الأشخاص الذين يقترفون هذه المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وردا على سؤال حول موقف المسؤولين في جنوب أفريقيا من التهديدات التي يواجهونها من قبل بعض المسؤولين داخل الكيان الصهيوني، وهل سيقلقهم قرار "إسرائيل" في رفع دعوى إلى المحكمة الدولية، من عدمه؟ قال السفير الجنوب أفريقي لدى إيران: المتحدثون باسم "إسرائيل" يتهمون جنوب أفريقيا بالتعاون مع حماس، ويقولون لنا إنكم السواعد القانونية لحماس، وذلك من أجل تهميش ملف الدعوى.. إننا على علم بوجود هذه التحديات لكننا عازمون على الاستمرار، ولن نرضخ لأي ضغط في مسار الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت، في قرارها الصادر الجمعة، أن على الكيان الإسرائيلي اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدة أن عليها أن تفعل ذلك فورا.

وأضافت أن على "إسرائيل" أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، كما يجب عليها اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الإنساني ولمنع التدمير في قطاع غزة.

وشددت المحكمة على أن حكمها يفرض التزامات قانونية دولية على "إسرائيل"، وأن عليها ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.

وجاء في قرار المحكمة الدولية ايضا، أن على "إسرائيل" التأكد من أن جيشها لا يرتكب انتهاكات إنسانية في القطاع، وأن تضمن منع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.