إيران في المرتبة العاشرة عالميا بإنتاج الصلب الخام

العالم – إيران

وأفاد آخر تقرير للرابطة أن الإنتاج العالمي من الصلب الخام في العالم لشهر ديسمبر 2023 بلغ 135 مليونا و700 ألف طن، بانخفاض نسبته 5.3% مقارنة بإنتاج ديسمبر 2022.

وبناء على التقرير الذي جاء بناء على المعلومات التي أبلغتها 71 دولة منتجة للصلب إلى الرابطة، يظهر أنه على الرغم من انخفاض إنتاج البلدين، الصين وألمانيا، في ديسمبر 2023، شهدت الدول الرئيسية المنتجة للصلب، ومن بينها اليابان والهند وأميركا وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا والبرازيل وإيران، زيادة في الإنتاج مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق له.

*إيران في المرتبة العاشرة

وبحسب هذا التقرير، فإن صناعة الصلب في إيران، بإنتاج 2 مليون و900 ألف طن من الصلب الخام في شهر ديسمبر/كانون الأول، تحتل المرتبة الثامنة بين أكبر منتجي الصلب في العالم من حيث الإنتاج الشهري، وإن كان من حيث إجمالي الإنتاج في الأشهر الـ12 المنتهية في ديسمبر/كانون الأول، لا تزال إيران عاشر أفضل منتج للصلب في العالم بإنتاج 31 مليونا ومائة ألف طن.

وأظهر إنتاج 2.9 مليون طن من الصلب الخام في ديسمبر 2023 مرة أخرى أنه إذا لم تكن هناك قيود على إمدادات الكهرباء والغاز، فإن صناعة الصلب الإيرانية قادرة على احتلال المرتبة الثامنة أو حتى السابعة بين أكبر الدول المنتجة في مجال صناعة الصلب في العالم.

وأقرب الدول المنافسة المتقدمة على إيران من بين أكبر 10 منتجين للصلب في العالم هي البرازيل وتركيا وألمانيا على التوالي، حيث بلغ إنتاج البرازيل 31 مليونا و900 ألف طن، وتركيا 33 مليونا و700 ألف طن، وألمانيا 35 مليونا و 400 ألف طن من الصلب الخام لتحل في المراتب من التاسعة إلى السابعة في إنتاج الصلب الخام على مستوى العالم.

وتظهر نسبة التغيرات في كمية إنتاج الصلب في شهر ديسمبر 2023 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق له أن الزيادة الأكبر تتعلق بالبلدين تركيا وإيران، حيث شهدت تركيا نموا بنسبة 21.2% وإيران بنسبة 12.1%، وفي المراتب التالية الهند بـ9.5% والولايات المتحدة بـ7.6% ثم روسيا بـ4.3% .

*إيران تنتج 59% من إجمالي الصلب الخام المنتج في الشرق الأوسط

وأنتجت الدول المنتجة للصلب في الشرق الأوسط، والتي تشمل إيران وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ما مجموعه 4 ملايين و900 ألف طن من الصلب الخام خلال شهر ديسمبر 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.6% مقارنة بإنتاج ديسمبر 2022، و59% من الصلب الخام المنتج في الشرق الأوسط يعود لجمهورية إيران الإسلامية.

ويعتقد الخبراء أن زيادة إنتاج الصلب الخام الإيراني بنسبة 12.1 بالمئة في ديسمبر 2023 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق هي السبب الرئيسي لزيادة إنتاج الصلب في الشرق الأوسط بنسبة 9.6 بالمئة، لأن حوالي ثلثي الصلب المنتج في الشرق الأوسط ينتج في إيران.