إيران صدرت 10.5 مليون طن من الإسمنت خلال 9 أشهر

العالم – إيران

وأضاف علي أكبر ألونديان: في العامين الماضي والحالي وبفضل تعاون وزارة الطاقة في توفير الكهرباء والطاقة، شهدنا نمو الإنتاج في صناعة الإسمنت، ومن المتوقع أن يكون الوضع أفضل في العام المقبل.

وأشار أمين رابطة أصحاب العمل في صناعة الإسمنت إلى أن العقد الذهبي في استثمار صناعة الإسمنت كان قبل عقدين من الزمن وقال: إيران صعدت إلى المركز الرابع في العالم في ذلك الوقت والآن تحتل المركز السادس في إنتاج الإسمنت.

وتابع: يبلغ إنتاجنا السنوي من الإسمنت 90 مليون طن، ولدينا في الوقت الحاضر 13 مشروعا نصف مكتمل ستضيف في حال تشغيلها نحو 8 ملايين و 800 ألف طن إلى طاقة البلاد في إنتاج الإسمنت الأبيض.

وأكد ألونديان: لدينا اتجاه تصاعدي في إنتاج صناعة الإسمنت، ومنذ عام دخلنا بورصة السلع وقمنا بتنظيم العرض والطلب على الإسمنت.

وأشار إلى أن صناعة الإسمنت لديها الآن القدرة على إنتاج 12 نوعا، وقال: تم تسجيل 55 منتجا قياسيا وطنيا إيرانيا في هذه الصناعة، مع مراعاة فئات المقاومة والنسب المضافة.