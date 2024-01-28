18 دولة اعضاء في معاهدة رامسر تشارك في الملتقى الدولي للأهوار

العالم – إيران

وأكد عطاء الله كاويان في تصريح للصحفيين اليوم الأحد، أن الملتقى سوف يعقد يوم السبت المقبل في مدينة رامسر، موضحا أن الدول المشار اليها هي من مجموع أكثر من 170 دولة أعضاء في هذه المعاهدة.

وأوضح المسؤول الإيراني أن مدينة رامسر بمحافظة مازندران تستقبل هذا الملتقى في كل عام، حيث تقدم الدول الاعضاء فيه برامجها وأعمالها التي تخص الأهوار.

وأشار المدير العام لحماية البيئة في محافظة مازندران الى وجود 24 هورا في الجمهورية الاسلامية الإيرانية تم تسجيلها في هذا الملتقى الدولي، بينها ميانكاله وفريدون كنار.

وشدد على أنه نظرا لأهمية بعض الاهوار التي تقع في مدن المحافظة، فإن حمايتها تحظى بأهمية بالغة، خاصة وان الشعار الدولي للملتقى في العام الحالي، هو حياة الانسان والأهوار.