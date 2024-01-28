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مخبر: نخطط لتوليد 20 ألف ميغاواط عبر الكهرباء الذرية

مخبر: نخطط لتوليد 20 ألف ميغاواط عبر الكهرباء الذرية
الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد محمد مخبر النائب الاول للرئيس الإيراني، ضرورة التخطيط لتوليد 20 الف ميغاواط عبر الكهرباء الذرية.

العالمإيران

وأضاف مخبر: نظرا للتخصص والمعرفة التقنية الموجودة في البلاد، يتعين الإفادة من كافة الطاقات، الكهروحرارية و الكهروذرية والطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء وتحويل إيران إلى قطب للطاقة بالمنطقة، ليتسنى بذلك تغطية الطلب المحلي والتصدير لدول الجوار.

وأشار إلى المتابعة الجادة لمخطط توليد 20 الف ميغاواط كهرباء عبر محطة للطاقة المتجددة، موجها بتسريع وتيرة تذليل العقبات كتحديد أرض المشروع وإصدار التراخيص اللازمة.

هذا وناقش اجتماع الحكومة الايرانية آليات تطوير المحطات وتقليص العجز الكهربائي، حيث تم اعتماد برنامج لتوليد 30 الف ميغاواط كهرباء وبناء محطات جديدة في المناطق ذات الاولولية واستكمال مشاريع المحطات الاخرى.

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