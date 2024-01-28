المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال في خانيونس

العالم - خاص بالعالم

هذا وتحتدم المعارك البرية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، حيث اعلنت كتائب القسام استهداف دبابتي ميركافا بقذيفتين في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

كما أعلنت سرايا القدس، التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في محاور التوغل بمدينة خان يونس.

من جانبها، استهدفت قوات الشهيد عمر القسام، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، آليات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

واستهدفت المقاومة قاعدة الطيران الإسرائيلية في مستوطنة "رعيم" برشقة صاروخية.

هذا جانب من المعارك الضارية التي تخوضها المقاومة الفلسطينية متصدية لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن العملية البرية في خانيونس تصبح في هذه الأيام أطول من تلك التي تمت في شمال قطاع غزة، في المرحلة الأولى من الحرب، مشيرة إلى أن جيش الإحتلال يواجه مقاومة شديدة.

إلى ذلك قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن ما يقارب 80% من أنفاق حركة حماس الواسعة تحت قطاع غزة لا تزال سليمة، بعد أسابيع من الجهود الإسرائيلية لتدميرها، ما يعيق أهداف تل ابيب المركزية في الحرب على القطاع، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن إحباط قدرة حماس على استخدام الأنفاق هو الحجر الأساس في جهود تل أبيب، للقبض على كبار قادتها وإنقاذ بقية الاسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، على حد قولهم.