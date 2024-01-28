العراق تعلن إقامة الشريط الحدودي مع سوريا + صور

العالم - العراق

وافتتح الشمري، يوم الأحد، الجدار الكونكريتي الذي تم نصبه في منطقة الباغوز على الشريط الحدودي مع سوريا بحضور قائد قوات الحدود وعدد من القادة الأمنيين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أن الجدار الكونكريتي يعتبر ضمن سلسلة من التحصينات الأمنية الكبيرة التي تجريها الوزارة لتعزيز أمن الحدود التي أسهمت في ضبط أمن الحدود العراقية السورية ومنع عمليات التهريب ومكافحة جماعة "داعش".

وأضاف البيان أن الوزير زار عددا من النقاط الأمنية لقطعات الحدود المنتشرة هناك، مشيدا بجهود قيادة قوات الحدود كونها خط الدفاع الأول عن العراق.