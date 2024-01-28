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هجوم دموي على جنود أميركيين بطائرة مسيّرة في الأردن قرب الحدود مع سوريا

هجوم دموي على جنود أميركيين بطائرة مسيّرة في الأردن قرب الحدود مع سوريا
الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 24 في هجوم بطائرة مسيّرة في الأردن قرب الحدود مع سوريا.

العالم - الأردن

يتبع..

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