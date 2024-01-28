'حزب الله' لبنان يستهدف تجمعات جنود إسرائيليين بصاروخ 'بركان'

العالم - لبنان

وقال "حزب الله" في 3 بيانات منفصلة إنه "استهدف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع تل شعر (..) وتجمعا آخر لجنود العدو الإسرائيلي شرقي موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وحققت فيها إصابات مباشرة".

وأضاف الحزب أن مقاتليه "استهدفوا عصر يوم الأحد انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة هونين بصاروخ بركان وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية أن "الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ عدوانا جويا بغارة جوية على بلدة عيتا الشعب وأخرى على بلدة مارون الراس (الحدوديتين)".

وأضافت الوكالة أن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة عنيفة على بلدة الضهيرة الفوقا (حدودية) استهدفت منزلا مؤلفا من 3 طوابق وفرق الإسعاف تحركت إلى المكان".

كما أشارت الوكالة إلى "قصف مدفعي استهدف أطراف بلدات شيحين والناقورة واللبونة الحدودية في قضاء صور".