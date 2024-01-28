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3 ميداليات ملونة لإيران في دوري باريس للكاراتيه العالمي

3 ميداليات ملونة لإيران في دوري باريس للكاراتيه العالمي
الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

حققت إيران ثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في دوري باريس للكاراتيه العالمي 2024.

العالمإيران

وبحسب تقرير العلاقات العامة لاتحاد الكاراتيه الإيراني، فإن المرحلة الأولى من الدوري الممتاز للكاراتيه 2024، التي تستضيفها مدينة باريس الفرنسية، انطلقت في 26 يونيو، وانتهت اليوم بالتصنيف والنهائيات.

وفي هذه الجولة من المنافسات، حصل لاعبو الكاراتيه الإيرانيين الذين شاركوا في هذه المنافسات بتشكيل فريق "كاراتيه بلس" على 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

وفازت آتوسا لشاد نجاد في فئة وزن -61 كجم للسيدات بالمباراة النهائية ضد أنيتا سيروجينا من أوكرانيا بينما كانت متعادلة 1-1 بتصويت الحكام وفازت بلقب دوري كاراتيه باريس الممتاز 2024.

وخسرت مبينا حيدري أمام تاليا سومبي من فرنسا بنتيجة 4-2 في نهائي البطولة في فئة وزن 68 كجم وحصلت على الميدالية الفضية في هذه المسابقة.

لاعب كاراتيه آخر من إيران علي مسكيني، فاز بالميدالية البرونزية لهذه البطولة بفوزه بنتيجة 10-2 على عبدالله شعبان من الكويت في مباراة التصنيف بوزن 60 كجم من دوري باريس للكاراتيه الممتاز 2024.

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