صحفي يكشف: ربما ساعات تفصلنا عن هجوم على لبنان

العالم - خاص بالعالم

واضاف: لكن ما يدور الان عن توسع الحرب باتجاه لبنان يأتي لطمأنة واسكات اصوات المستوطنين الذين هربوا من المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانيىة وهي اكثر من 30 مستوطنة.

وتابع: لذلك يجري الحديث عن وزير الحرب غالانت ونتانياهو بان الامور تتجه الى التصعيد اكثر باتجاه الجبهة الشمالية ولا يستبعد ان يكون هناك الاعلان عن توسع العملية، لخفض غضب المستوطنين الذين هربوا من تلك المناطق.

واشار الى ان هناك معضلة كبيرة اصبحت امام المستوى السياسي والامني، بانه كيف سيكون هناك عودة للمستوطنين في ظل قرار ابعاد قوات حزب الله وقوة الرضوان خلف نهر الليطاني.

ومنذ بداية هذه الازمة كان هناك موقف اسرائيلي واضح باننا لانريد التصعيد ونريد اعطاء الفرصة للجهود الدبلوماسية، وعلى ما يبدو ان الجهود الدبلوماسية فشلت بعد جولات المبعوث الاميركي سواء في لبنان او في تل ابيب.

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