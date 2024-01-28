المقاومة العراقية تتبنى مسؤولية استهداف القاعدة الاميركية في الأردن

العالم - العراق

وقالت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول بالمقاومة الإسلامية في العراق: نعلن مسؤوليتنا عن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية

وأضافت المقاومة الإسلامية : إذا استمرت الولايات المتحدة في دعم "إسرائيل" سيكون هناك تصعيد

وحذرت: جميع المصالح الأمريكية بالمنطقة أهداف مشروعة

وقال مسؤول أميركي لرويترز: عدد الجنود الاميركيين المصابين بالهجوم على قاعدة في شمال شرق الأردن يرتفع ويجري مراقبة نحو 34 جنديا للاشتباه في إصابات محتملة بالدماغ

عمان: الهجوم الذي استهدف عسكريين أمريكيين لم يقع على الأراضي الأردنية

بدورها أكدت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، أن "الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية، لم يقع داخل الأردن".

وقال مهند مبيضين، وزير الاتصال الحكومي المتحدث باسم الحكومة الأردنية، إن "القاعدة الأميركية التي تم استهدافها تقع خارج الحدود الأردنية"، بحسب قناة "المملكة" الأردنية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الأحد، "مقتل 3 عسكريين أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة أمريكية شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا".

وبحسب واشنطن بوست عن مسؤول بالبنتاغون: المسيرة التي استهدفت القاعدة الأمريكية ضربت أماكن المعيشة.