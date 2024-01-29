أمير عبداللهيان يصل الى اسلام آباد

العالم - إیران

وافاد مراسلنا ان الوزير أمير عبداللهيان وصل والوفد المرافق له إلى قاعدة نور خان الجوية قبل قليل، وكان في استقبالهم رحيم حياة قريشي، نائب وزير الخارجية للشؤون الاقليمية الباكستاني، وكذلك رضا أميري مقدم، سفير ايران لدى باكستان.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الايراني بدعوة رسمية من نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني، حيث سيجري أمير عبداللهيان خلال الزيارة محادثات مع مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى حول آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتعاون الأمني ​​والاقتصادي مع التركيز على مكافحة تسلل الارهابيين عبر الحدود المشتركة.

وبالإضافة إلى الاجتماع والتفاوض مع نظيره الباكستاني، سيلتقي وزير الخارجية الإيراني أيضًا برئيس الوزراء وقائد الجيش في هذا البلد.

وهذه هي الزيارة الرسمية الثانية التي يقوم بها أمير عبد اللهيان إلى باكستان هذا العام.

وكان وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني قد أعلن في مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا) أن باكستان تتطلع إلى نتائج الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الإيراني إلى إسلام آباد من أجل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكد أن العلاقات بين إيران وباكستان وثيقة للغاية في مختلف المجالات والتعامل مع القضايا بينهما، وقال: أنا سعيد للغاية بالزيارة المرتقبة لأخي السيد أمير عبداللهيان إلى إسلام آباد.