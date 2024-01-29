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بالفيديو..حزب الله یستهدف تجهيزات تجسسية للاحتلال في رأس الناقورة

الإثنين ٢٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

 نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد توثّق عملية استهدافها تجهيزاتٍ تجسّسية في موقع رأس الناقورة العسكري، التابع لجيش الاحتلال الصهيوني.

العالم-لبنان

وجاء في توثيق الاستهداف، الذي نشرته المقاومة الإسلامية، أنّ العملية تمّت باستخدام "صاروخٍ موجّه خاص".

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت، الخميس، قبّةً تجسّسية في موقع "جل العلام" العسكري الصهيوني باستخدام صاروخٍ خاص، موثّقة مشاهد عن عملية الاستهداف، والتي شكّلت ضربةً نوعية وحدثاً بارزاً من نوعه.

يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان، تبنّت استهداف مجاهديها، مع الساعات الأولى لفجر اليوم الإثنين، موقعي الاحتلال الإسرائيلي "حدب يارين" و"بركة ريشا" بصواريخ "بركان"، معلنةً إصابتهما إصاباتٍ مباشرة.

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