شاهد/من هو 'المليونير الإسرائيلي' الذي قتل في عملية للقسام؟

العالم- فلسطين المحتلة

و"بيسموت" هو صاحب شركة sightbit، وكان قد نشر قبل فترة فيديو خاصا به خلال برنامج "ناس ديلي".

واستذكر ناشطون كيف قدم المتصهين نصير ياسين صديقه بيسموت في إحدى حلقات برنامجه "ناس ديلي" بصفته ريادي ورجل أعمال وصاحب مشاريع متميزة، لتكشف عملية التفجير المذكورة في مخيم المغازي، أنه كان ضابط احتياط وكان قائد صف في الكتيبة "6261" في اللواء 261 في جيش الاحتلال، وجرت ترقيته إلى رتبة رقيب بعد مقتله في العملية النوعية والمركبة لكتائب القسام.

والرقيب بيسموث كان الرئيس التنفيذي لشركة SightBit، حيث روج له الاحتلال على أنه يسهم في إنقاذ الحياة البشرية من خلال نظام يساعد في إنقاذ الأشخاص عند حوادث الغرق، قبل أن يكشف هجوم القسام حقيقة عمله قائدا لكتيبة تعمل على قتل الأطفال والنساء وتفخيخ بيوت الفلسطينيين بمتفجرات لتدميرها.

ويعتبر بيسموت صيدا ثمينا للمقاومة الفلسطينية، فلم يكن رجلا عاديا في تل أبيب لدرجة أن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس كان من الشخصيات التي حضرت مراسم دفنه.

وكان بيسموت يوصف بأنه شخصية مركزية في مجتمع التكنولوجيا وكان يدير منظمة "كوخافي همدبار"، التي توصف بأنها حاضنة القيادة وريادة الأعمال في تل أبيب، وذلك بحسب "لتلفزيون العربي".

وفي هذا السياق، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مهاجمة شقيق بيسموت لغانتس في مراسم الجنازة التي أقيمت في مستوطنة "كارني شمرون"، وتحميله مسؤولية مقتل أخيه وقال: "عليك إنهاء الحرب، أخي لم يمت من أجل لا شيء"، في حين ظهر غانتس صامتا.

وكشف تحقيق أولي لجيش الاحتلال حول العملية التي استهدفت قواته في مخيم المغازي، أن خلية من المقاومة الفلسطينية أطلقت قذائف "آر بي جي" على مبنيين بعد إقدام قوة عسكرية على تفخيخهما.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن عناصر المقاومة ظهروا فجأة من بين الحقول واقتربوا لمسافة عشرات الأمتار ثم تمكنوا من الانسحاب.



وذكر التحقيق، أن خلية المقاومة أطلقت قذيفة على دبابة محاذية للمبنيين ما أدى إلى مقتل جنديين كانا بداخلها، موضحاً أن المبنيين المستهدفين هدما بسبب المواد المتفجرة التي استخدمتها القوات الإسرائيلية.

وكانت كتائب القسام نفذت في تمام الساعة الرابعة من مساء الاثنين الماضي، عملية مركبة شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، حيث قام المقاومون باستهداف منزل تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد أدت لانفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها، ونسف المنزل بشكل كامل عليها.



وأضافت أنه "بالتزامن مع ذلك، دمر المجاهدون دبابة "ميركافاه" كانت تؤمن القوة بقذيفة "الياسين105"، كما أنهم قاموا بتفجير حقل ألغام بقوة صهيونية أخرى كانت تتواجد في نفس المكان.



ولفتت "القسام" إلى أن التفجيرات المتزامنة أدت إلى إيقاع جميع الجنود والضباط الإسرائيليين المتواجدين في المنطقة بين قتيل وجريح، منوهة إلى أن مقاتليها تمكنوا من العودة إلى قواعدهم بسلام، بعد العملية التي أوقعت 24 قتيلا إسرائيليا على الأقل.