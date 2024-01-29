ما هي المصالح التي ساهمت في اغماض العيون عن حقيقة ما يجري بغزة؟

وفي ظل الرعب الذي أحدثه الهجوم الإسرائيلي على غزة، الذي يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأكملها، يأتي هذا المؤتمر كجهد لدعم الفلسطينيين ومعارضة التصاعد الخطير في الشرق الأوسط. ويشارك في المؤتمر نشطاء وخبراء متخصصون لتقديم رؤى حول كيفية مواجهة هذه التحديات الحرجة.

وقد ركز المتحدثون على تقييم الوضع الراهن والتفاوض حول سبل تعزيز الحركة الداعمة للفلسطينيين، مع التركيز على معارضة التصاعد الذي يشهده الشرق الأوسط.

وافادت مراسلتنا في لندن، بان اياماً حالكة حلت على غزة، اغضمت عين العدالة لينشغل العالم الدولي باحداث قد تزيد من كرة النار لتحرق الشرق الاوسط ما لم تكبح آلة القمع الاسرائيلية، فما هي المصالح التي ساهمت في اغماض العيون عن الحقيقة؟ هذا ما ناقشه المؤتمرون في مؤتمر لندن حول غزة، واليمن علّه ينقذ ما يمكن انقاذه.