بالفيديو/هل شاهدت ولادة طفل خلال اشتباكات؟

العالم- فلسطين

وقالت المتطوعة في المستشفى فاطمة وافي "نحن نعمل تحت طاقم طبي محاصر وتأتينا حالات ولادة بيكون بعضها حالتها النفسية ضعيفة نتيجة القصف والحصار والحرب".

وتقدّر الأمم المتحدة أن حوالي 50,000 امرأة فلسطينية حامل تأثرت بالحرب على غزة وعلى الرغم من حالة المستشفيات، إلا أنه من المتوقع أن تُجرى 160 عملية توليد تقريباً كل يوم.

وحُرمت الكثير من النساء الحوامل من خدمات الولادة الآمنة، في ظل اكتظاظ المستشفيات بالمصابين ونفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية ونقص الأدوية واللوازم الأساسية، ومن بينها اللوازم الخاصة بإدارة حالات الولادة الطارئة.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه من المتوقع أن تزداد أعداد الوفيات في صفوف الأمهات عند الولادة، بالنظر إلى غياب إمكانية الحصول على الرعاية الكافية.

وتقول المنظمة أيضا إن الحرب لها عواقب مباشرة وقاتلة على النساء الحوامل، مع ارتفاع حالات الإجهاض الناجمة عن الإجهاد والتوتر، وحالات الوفاة للأجنة والولادات المبكرة.