عشائر عراقية: اخرج ايها التحالف الامريكي من ارضنا والا فان المقاومة بالمرصاد

وخلال مؤتمر اقيم في مدينة البصرة جنوبي البلاد طالب شيوخ ووجهاء العشائر، الحكومة والبرلمان العراقيين بالاسراع في تنفيذ قرار اخراج القوات الاجنبية من بلاد الرافدين رافضين وجودها تحت عنوان مستشارين او مدربين، معتبرين وجودها خرقاً سافراً للسيادة وخطراً على أمن العراق.

مطالب العشائر جاءت بعد الاعتداءات الامريكية المتكررة على مقرات عسكرية عراقية رسمية، واختراق سماء البلاد بالمسيرات، مؤكدين ان ثنائية ضربات المقاومة وقوة المفاوض العراقي ستدفعان بدول التحالف الامريكي الى اتخاذ قرار بجلاء قواتها بعض تعرضها لخسائر كبيرة بفعل عمليات المقاومة.

ورغم مساعي الحكومة العراقية في صياغة جدول زمني لانهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد، الا ان الاوساط الشعبية تشكك بجدية واشنطن نتيجة تسويف ملف جلاء القوات الاجنبية.