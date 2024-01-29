الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية ضد سكان غزة لليوم الـ 115 تواليًا

العالم-فلسطين

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -الأحد- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، وسط تركيز العدوان على خانيونس، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وذكر الصحفي حسام شبات أن ١٣ شهيدًا ارتقوا من النازحين من مدينة بيت حانون في مراكز الإيواء بمدينة الرمال في غزة، بعدما توغلت آليات الاحتلال وأجيرت المواطنين على الخروج في ظروف صعبة.

ونقل المركز الفلسطيني للاعلام عن مصادر خبرية أبرز أحداث العدوان الصهيوني المستمر على غزة منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الاثنين:

-طائرات الاحتلال تقصف منزلا لعائلة الشهيد رفيق دغمش ووجود عدد من الشهداء والجرحى

-قصف منزلا لعائلة انعيم بالقرب من مسجد الإيمان في حي الصبرة بمدينة غزة

-قصف منزل لآل شحادة في معسكر الشاطئ ووصول شهداء وإصابات لمستشفى الشفاء

-شهداء وجرحى بقصف تجمع لشباب عائلة الجماصي في محيط مسجد المجمع الاسلامي في حي الصبرة

-3 شهداء و6 جرحى باستهداف شقة سكنية “روف” لعائلة الشرفا بمدينة غزة

-قصف مدفعي استهدف ليلا وفجر اليوم مناطق تل الهوى والصبرة والرمال ومحيط الشفاء

-قصف بناية سكنية مقابل مستشفى الشفاء

-قصف من الزوارق الحربية تركز ليلا في المناطق الغربية لغزة

-قصف من الطيران الحربي استهدف خلف محطة الخزندار بمدينة غزة.

-تعرض مناطق النصر والشيخ رضوان لأحزمة نارية نفذتها طائرات الاحتلال الليلة الماضية

-استهداف منزل في شارع الصناعة بتل الهوى دون إصابات.

-توغل لآليات الاحتلال في شارع الصناعة وصولا لمحيط مستشفى أصدقاء المريض في غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وشهد المخيم الغربي في خانيونس قصفا مدفعيا وإطلاق نار متقطع من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

استشهد الصحفي عصام اللولو وزوجته وابنه محمد وزوجته وابنته جراء قصف الاحتلال على منزلهم في مدينة غزة.

عاد الهدوء لمحيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة مع توقف القصف وإطلاق النار من قوات الاحتلال، ووصلت عدة إصابات إلى المجمع بفعل إطلاق النار.

واستمرت معاناة النازحين جراء البرد والأمطار في مختلف أنحاء قطاع غزة.