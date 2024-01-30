تعرض برلمانيين عراقيين للتهديد بالتصفية الجسدية من قبل ممثل شركة

العالم- العراق

وحسب موقع "رووداو ديجيتال" ليوم امس الاثنين، أعلنت عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، فاتن القرغولي، تعرض أعضاء اللجنة للتهديد بالتصفية الجسدية من قبل، ممثل شركة "منسز البرهان" التي تمتلك عقودا مع شركة الخطوط الجوية العراقية.

القرغولي، قالت في مؤتمر صحفي، إنه "انطلاقا من دورنا الرقابي وحرصنا على المال العام وممتلكات الدولة، كان لنا اليوم زيارة لشركة الخطوط الجوية العراقية حول القضية المهمة التي أثارت جدلا كبيرا وشبهات فساد وهي العقود المبرمة بين شركة (منسز البرهان)، وشركة الخطوط الجوية العراقية".

وأشارت إلى أنه "أثناء الاجتماع الذي دار بحضور مدير شركة الخطوط الجوية مناف عبدالمنعم، ومديري قسمي القانونية والعقود، وبحضور ممثل شركة (البرهان) في العراق سعد رشدي الخفاجي، وبمجرد السؤال عن تنفيذ بعض بنود العقود بين الشركتين بدأ (الخفاجي) التجاوز والتطاول على السادة النواب إلى حد التهديد بالتصفية الجسدية".

القرغولي أكدت أن التجاوز والتهديد كان "بحضور مدير الخطوط الجوية العراقية، وبحضور مديري قسمي القانونية وقسم العقود"، لافتا إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وفق الصلاحيات التي منحها لنا الدستور".

وأعلنت هيئة النزاهة يوم 4 كانون الثاني 2024، استقـدام مدير عام شركـة الخطوط الجوية سابقا لإحداثه عمدا ضررا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، ويتصل بها بحكم وظيفته، مما سبب هدرا للمال العام.

وذكر بيان للهيئة، أن "المخالفات تمثلت بعدم متابعة إدامة (20) طائرة لا تعمل، وعدم حسم موضوع طائرات (Airbus) و(Boeing)؛ الأمر الذي أدَّى إلى اندثارها".