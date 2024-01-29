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قائد الثورة الاسلامية يتفقد معرض القدرات الإنتاجية الإيرانية

قائد الثورة الاسلامية يتفقد معرض القدرات الإنتاجية الإيرانية
الإثنين ٢٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

تفقد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، اليوم الإثنين، معرض القدرات الإنتاجية الإيرانية في حسينية الإمام الخميني (رض).

العالم - ايران

يتبع ..

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