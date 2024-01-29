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كنعاني: على الدول الإسلامية التحرك لقطع الشرايين الاقتصادية للكيان الصهيوني

كنعاني: على الدول الإسلامية التحرك لقطع الشرايين الاقتصادية للكيان الصهيوني
الإثنين ٢٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني": الدول الإسلامية تمتلک أدوات يمكنها استخدامها لقطع الشرايين الاقتصادية والسياسية للكيان الصهيوني، وعليها ألا تنتظر مواقف واجراءات المنظمات الدولية الخاضعة للهيمنة الغربية.

العالم - ايران

یتبع ..

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