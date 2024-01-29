آبادان.. مؤتمر تكریم شهداء المؤانئ الايرانية

العالم - مراسلون

وقال المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية علي أكبر صفائي لقناة العالم:"اثناء فترة الدفاع المقدس، كان لشهداء المؤاني إسهام كبير في تسهيل التجارة البحرية للبلاد، وتمكن الشهداء من الحفاظ على التجارة الخارجية وذلك بتضحياتهم خاصة في مجال تصدير النفط.

وصرح مديرعام ميناء آبادان، كامبیز مالكي زاده لقناة العالم:" في ما يتعلق بموعد انعقاد هذا المؤتمر، ينبغي القول أنه كانت لدينا تجربة مشابهة لغزة في حصار مدينة آبادان، وتبادل هذه التجربة يساعد اهالى غزة المظلومين في الدفاع عن النفس امام الكيان الصهيوني".

وعبر الحاضرون في مؤتمر تكريم شهداء الموانئ عن الفخر والاعتزاز بالموقف اليمني قيادة وحكومة وشعباً تجاه نصرة الشعب الفلسطيني.

وقال امام جمعة آبادان، عبدالحسين غبیشاوي لقناة العالم:"نرسل رسالتنا الی اخوتنا في اليمن، يمن الصمود، يمن المقاومة، يمن التحدي، الذين يقفون مؤازرين لإخوانهم المظلومين في غزة، المظلومين في الاراضي المحتلة ويواجهون الاسطولات الاميركية المتغطرسة ويوجهون لها أقسی الضربات وهم متوكلون علی الله جل وعلی والله يسدد ضرباتكم اخوتنا في اليمن".

زوجة الشهيد حسن نادري فرد، من شهداء ميناء آبادان، طلبت من النساء الفلسطينيات الثبات علی المقاومة كما قاومن النساء الايرانيات خلال حقبة الدفاع المقدس والتي انتهت بالانتصار علی العدو.

وتخللت المؤتمر كلمات للمسؤولين ركزت بالمجمل علی أهمية المقاومة في مواجهة العدو كما تم عرض افلام عكست جانب من بطولات شهداء المقاومة في ميادين الجهاد، بالاضافة الی فقرة انشادية تمحورت حول موضوع المؤتمر وازاحة الستار عن كتاب "برواز ملكوتي دريانوردان" الذي يروي قصص نضال الشهداء البحارة في فترة الدفاع المقدس. وفي نهاية المؤتمر تم تكريم عوائل الشهداء.