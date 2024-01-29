شاهد/'الضيف' و'ابو عبيدة'و'السيد الحوثي' في اسطنبول

العالم- تركيا

ورفع المشاركون في سياراتهم الاعلام الفلسطينية ولوحوا بها وحملوا صور قادة كتائب القسام محمد الضيف وابو عبيدة وقائد حركة انصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي.

كما رفع المشاركون شعار أنصار الله (الصرخة)، معربين عن تضامنهم مع الشعب اليمني مستنكرين العدوان الاميركي البريطاني على اليمن.





ونظم مواطنون أتراك، امس الأحد، مظاهرة حاشدة أمام قنصلية الكيان الصهيوني في إسطنبول للتضامنِ مع سكان غزة الذين يتعرضون لحربِ إبادة جماعية، ودعما للموقف اليمني المساند لغزة.

ورفع المتظاهرون صورا لقائد حركة انصار الله السيد عبد الملك الحوثي، كما رددوا هتافاتٍ تشيد بالموقف اليمني المسانِد لفلسطين، وهتافات أخرى تندد بالجرائم المتوحشة للكيان الصهيوني في قطاع غزة.

واستنكر المتظاهرون استمرار هذه الجرائم في ظل الصمت العالمي المطبق، مطالبين بالتحرك الجاد والفوري لأحرار العالم لوقف نزيف الدم في قطاع غزة ومحاسبة الصهاينة على الجرائم التي ارتكبوها في القطاع.

وعلى صعيد متصل ردد المتظاهرون هتافاتٍ عبرت عن تضامنهم الكامل مع اليمن الذي يخوض حربا مقدسة ضد الكيان الصهيوني وقوى الاستكبار العالمي أمريكا وبريطانيا، منِدين بالعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

اليمنوقبل أيـامٍ، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للسيد الحوثي علقت على واجهة إحدى القلاع التاريخية الشهيرة في مدينة إسطنبول التركية؛ وهو ما يدل على مدى الشعبية التي بات يحظى بها اليمن وقيادته الحكيمة، على خلفية مواقفِه المناصِرة لغزة قولا وفعلا.