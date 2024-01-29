عبداللهيان يؤكد على تطوير العلاقات مع باكستان ضمن سياسة الجوار

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وخلال لقائه وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني في اسلام آباد اليوم الاثنين، أعرب امير عبداللهيان عن تقديره للاستقبال الجيد الذي حظي به وقال: نحن اليوم في إسلام آباد للتأكيد مرة أخرى على سياسة الجوار التي تنتهجها الحكومة الحالية.

وأضاف: لا شك أن تطوير وتوطيد العلاقات بين إيران وباكستان يعد من أولوياتنا الرئيسية.

وقال رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني إن الأعداء والإرهابيين لا يريدون ان تكون العلاقات الإيرانية الباكستانية ممتازة، لكن هذه العداوات لا يمكن أن تفصل بين إيران وباكستان وسنتحرك في اتجاه مزيد من التعاون.

من جانبه قال وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني، أثناء ترحيبه بالوزير أمير عبداللهيان والوفد المرافق له، إن هذا الاجتماع يتماشى مع التزام البلدين بتعزيز العلاقات الوثيقة مع بعضهما البعض.