حزب العمال البريطاني يعلق عضوية  نائبة بسبب "الإبادة الجماعية" في غزة!

العالم-اوروبا

وتواجه أوسامور تحقيقا داخليا بسبب منشور على منصات التواصل الإجتماعي قبل يوم ذكرى الهولوكوست الذي تحييه بريطانيا هذا الشهر.



وقالت الصحيفة إن النائبة ذكرت في رسالة وجهتها لأعضاء منطقتها العدوان على غزة كواحد من الأمثلة عن الإبادة.



وأكد مسؤولو الحزب تعليق عضوية أوسامور، التي كانت مسؤولة عن شؤون التنمية الدولية في حكومة الظل السابقة بزعامة جيرمي كوربن وتجلس في المقاعد الخلفية، بقرار من مسؤول الانضباط سير ألان كامبل و "بانتظار نتائج التحقيق".



وذكرت الصحيفة أن تعليق عضوية النائبة العمالية عن منطقة إدمنتون في شمال لندن هو واحد من الأمثلة عن عدم الارتياح وسط اليسار في داخل الحزب والذي يريد من زعيمه كير ستارمر اتخاذ موقف متشدد من "إسرائيل".



وكتبت أوسامور منشورها يوم الجمعة قائلة: "غدا هو يوم ذكرى الهولوكوست، يوم دولي لتذكر 6 ملايين يهودي قتلوا في أثناء الهولوكوست، والملايين من الناس الآخرين الذين قتلوا بسبب الاضطهاد النازي للجماعات الأخرى والإبادات الأخيرة في كمبوديا ورواندا والبوسنة والآن في غزة".



وسارع قادة الجالية اليهودية في بريطانيا لشجب تعليقها وأصدرت لاحقا اعتذارا عن "أي أذى تسببت به"، وكانت أوسامور في الطائرة يوم الأحد وعلقت عضويتها مع هبوطها في المطار، حسب مصادر عمالية. ووصفت أوسامور في منشورات لاحقة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية" وليس إبادة. ومن المتوقع أن تجري مناقشات مع سير كامبل في الأيام المقبلة. ورفض مجلس الممثلين اليهودي في بريطانيا اعتذارها بأنه "أجوف" وشجب محاولات أوسامور ربط الهولوكوست بالوضع الحالي في غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 26422 شهيدا، و65087 مصابا بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.