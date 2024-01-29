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نازحة من غزة.. امنيتي الوحيدة دفن جثة اخي !

الإثنين ٢٩ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

وثقت مراسلة قناة العالم في ديرالبلح حالة اخت فلسطينية حزينة طلبها الوحيد دفن جثة اخيها الشهيد التي يمنع الاحتلال الوصول اليها.

العالم - خاص بالعالم

وأكدت النازحة الفلسطينية لمراسلة العالم ان اخيها لم يتحمل ظروف النزوح المأساوية، وعاد الی غزة ليرجع الی بيتهم المهدم، لكن قوات الاحتلال استهدفته علی الطريق وبقي ينزف لمدة دون ان يتمكن أحداً من الوصول اليه.

وأوضحت اخت الشهيد ان اخيها استشهد بسبب النزيف وبما ان ابيهم شيخ مريض، طلب من الجميع ان يعيدوا جثة ابنه ليواريها الثری، لكن قوات الاحتلال ترمي كل من يحاول الوصول الی الجثة.

وأكدت اخت الشهيد انها حاولت الوصول الی الجثة الا ان اطلاق النار، منعها من ذلك وكان هناك حوالي 30 الی 40 جثة اخری كلهم شهداء علی الطريق.

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