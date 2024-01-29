العراق يغادر كأس آسيا بثلاثية أردنية

العالم- الرياضة

وسجل منتخب الأردن هدفين في الوقت بدل الضائع وفاز على العراق بنتيجة 3-2 في كأس آسيا لكرة القدم اليوم الاثنين ويتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

وشهدت المباراة طرد أيمن حسين لاعب العراق في الدقيقة 77 عقب الهدف الثاني للعراق.

وتقدم منتخب الأردن عن طريق يزن النعيمات في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما استغل خطأ مدافع في تمرير الكرة لينطلق من منتصف الملعب ويسدد كرة ساقطة من وضع انفرد استقرت في الشباك.

وأدرك المدافع سعد ناطق التعادل للعراق في الدقيقة 68 بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها علي جاسم داخل منطقة الجزاء ليرتقي لها مدافع أبها السعودي بضربة رأس سكنت الشباك.

ووضع أيمن حسين بلاده في المقدمة بالهدف الثاني في الدقيقة 76 بعدما وصلت إليه الكرة عقب إبعاد خاطئ من الدفاع ليسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء بينما فشل الحارس في التصدي لها.

ورفع حسين رصيده إلى 6 أهداف لينفرد تماما بصدارة الهدافين للبطولة حتى الآن، يليه أكرم عفيف (قطر)، أياسي أويدا (اليابان)، لي كانغ-إن (كوريا الجنوبية)، ولكل منهم 3 أهداف.

وأدرك يزن العرب التعادل للأردن في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد كرة ارتدت من الحارس ليسددها من مدى قريب في الشباك.

وبينما ظن الجميع أن المباراة في طريقها لشوطين إضافيين سجل نزار الرشدان الهدف الثالث للأردن بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.