شاهد/فتيات المملكة.. إعلان ميسي للسعودية يثير جدلا

العالم- السعودية

إعلان ميسي للسعودية أطلقه عبر حسابه في انستغرام وتداولته حسابات عدة في منصات التواصل. وظهر فيها النجم الأرجنتيني وهو يحطم بركلاته للكرة 4 جدران.

وكتب على الجدران بالترتيب: "مجرد صحراء، لا يوجد الكثير من السعادة، ثقافة منغلقة، الفتيات غير قادرات" وهو ما أثار ضجة واسعة وتفاعل كبير من الرواد.

وكتب المغرد تركي الشلهوب: "إعلان خطير لميسي يروّج فيه للسياحة في السعودية، يظهر وهو يحطم ثلاثة جدران مكتوب عليها: مجرد صحراء، ثقافة مغلقة، ثم تظهر فتاة لتحطم الجدار الرابع المكتوب عليه: الفتيات غير قادرات".

وأضاف الشلهوب: "شاهدوا ماذا ظهر بعد أن حطمت الفتاة الجدار الرابع وهنا الكارثة!".

فينا كتب زياد بأن "ميسي الذي قرر أن يتزوج صديقته بعد أن أنجب منها طفلين يحطّم جدران ثقافتنا “المنغلقة” التي تحفظ للمرأة كرامتها وعفتها. وأين؟ على الأرض الحرمين. قمة الانحطاط".

كما كتب الباحث السوري أحمد دعدوش حول ظهور ميسي الأخير: "حكومة بلاد الحرمين تدفع الملايين للاعب ميسي كي يمثل هذا الإعلان الترويجي للسياحة أمامه أربعة جدران يجب تحطيمها بالكرة، لتحطيم “الصور النمطية الخاطئة” عن بلاد الحرمين".

وتابع دعدوش على ذلك: "ميسي يحطم كل جدار على حدة، ثم تأتي فتاة سعودية لتحطم الجدار الأخير وهو الأهم، وتظهر هذه الصور بعد تحطيمه: فتيات يلعبن في المنتخب النسائي، ثم فتاة دي جيه (DJ) في حفل غنائي، وأخيرا رائدة فضاء".

وعلق الباحث السوري عن ذلك: "لا أذكر أني رأيت أو سمعت عن أي حكومة متخلفة فيما كان يسمى بدول العالم الثالث وهي تتباهى بلحاقها بأسيادها في الغرب بهذه الطريقة المهينة".

الاستعراض بالانفتاح وتجاهل السياحة الدينية

وأكمل أحمد دعدوش:"نعم قد تستعرض بعض مظاهر تقليدها لحضارة الغرب، لكنها لا تحطم ثقافتها بهذه الطريقة الاستعراضية، ولا تستقدم نجمًا من الغرب ليقوم عنها بهذه المهمة وليحطمها بركلة من قدمه!".

وأردف المغرد أن: "ما يفعله سلمان وابنه من تحطيم للثقافة والتقاليد والمذهب الديني الرسمي هو تحطيم علني لسياسات الحكومات السابقة التي كان يقودها أبوه وإخوته".

ويأتي فيديو ميسي قبل أيام من مباراة مرتقبة ضمن كأس موسم الرياض بين فريق انتر ميامي ضد فريق النصر السعودي ويعني ذلك لقاء ميسي بكريستيانو رونالدو وهو اللقاء الأول منذ التقاء الأرجنتيني إلى الفريق الأمريكي.