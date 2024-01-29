مجزرة اسرائيلية جديدة بغزة واصابة 700 ألف بأمراض جلدية والكبد الوبائي

وقال شهود عيان، إن 25 مواطنا استُشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حمادة في حي التفاح شرق مدينة غزة، شمال قطاع غزة.

وأضافوا أن هناك تحليقا مكثقا لطائرات الاحتلال الحربية فوق شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 26637 شهيد، و65387 جريح.



هذا و قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ان الاحتلال ارتكب 14 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية أسفرت عن 215 شهيداً و300 إصابة.

واكد اصابة نحو 700 ألف شخص بأمراض جلدية وفيروس الكبد الوبائي بسبب الظروف الصحية المتردية.



هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ115 على التوالي، قصفها المكثف على مناطق متفرقة من قطاع غزة خصوصاً مدينة خانيونس جنوباً، التي يعيش فيها الفلسطينيون موجة نزوح أخرى بعد هروبهم من جحيم الحرب في شمال القطاع في المراحل الأولى من حرب الإبادة على القطاع المحاصر.



واليكم |حدث الاخبار حول العدوان الاسرائيلي على غزة ورد المقاومة على ذلك لحظة بلحظة....



الهلال الأحمر الفلسطيني: آليات الاحتلال تطلق النار بشكل مباشر تجاه النقطة الطبية التابعة لنا في منطقة المواصي غرب خانيونس.



صحيفة إسرائيل هيوم عن وزير المالية سموترتيش: من يدعي بإمكانية إعادة جميع المختطفين في صفقة فهو لا يقول الحقيقة.



*اعتقال 13 إسرائيليًا بينهم جندي احتياط خلال تظاهرهم عند معبر كرم أبو سالم.

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وزير الحرب الإسرائيلي غالانت يزعم: نصف عناصر حماس قتلوا أو أصيبوا

حزب الله: استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة

*في اليوم 115 للحرب.. كتائب القسام تقصف "تل أبيب" برشقة صاروخية.

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القناة 12 العبرية: إصابة سيارة في ريشون لتسيون جنوبي تل أبيب بعد إطلاق دفعة صاروخية من قطاع غزة

القناة 12 العبرية: إصابة عدة مركبات جراء صواريخ كتائب القسام في "ريشون لتسيون" قرب "تل أبيب".

"تل أبيب" تحت النار.. صافرات الإنذار تدوي في "تل أبيب" وعدد كبير من مستوطنات وسط فلسطين المحتلة.

كتائب القسام: قصفنا "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

دوي انفجارات قوية في "تل أبيب" ووسط فلسطين، بعد إطلاق كتائب القسام رشقة صاروخية.

مصادر عبرية: سقوط صواريخ على وسط فلسطين المحتلة بعد إطلاق كتائب القسام رشقة صاروخية واسعة نحو "تل أبيب".

مصادر عبرية: إصابة مركبة بصاروخ أطلقته القسام في "ريشون لتسيون" قرب "تل أبيب"

صافرات الإنذار تدوي قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين



سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو في محاور التقدم بمدينة خانيونس.

مصادر محلية: استشهاد الشاب عبيدة شحم متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة سلواد شرقي رام الله.

سرايا القدس: استهدفنا بصاروخ موجه مجموعة من قناصة العدو المتحصنين في أحد المنازل بحي الأمل غرب مدينة خانيونس.

مصادر عراقية: المقاومة الإسلامية تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة "الشدادي"

كتائب القسام: بعد قليل... عبر قناة الجزيرة الإخبارية مشاهد من استهداف مقاتلينا لآليات الاحتلال المتوغلة غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غرة.

كتائب المجاهدين: قصفنا تجمعات لقوات العدو شمال غرب مدينة غزة بالصواريخ.

العملية السابعة خلال ساعات... حزب الله: استهدف مقاتلونا ‏تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وأصبناه إصابة مباشرة.‏

كتائب القسام: استهدفنا جرافة عسكرية من نوع "D9" حولها عدد من جنود الاحتلال بقذيفة "الياسين 105" في منطقة جورة العقاد غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 14 مجزرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 215 شهيداً و300 جريح.

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 26,637 والجرحى إلى 65,387 جراء عدوان الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي.

طيران الاحتلال يشن غارتين على محيط بلدتي حولا والطيبة في جنوب لبنان.

جرحى بقصف مدفعية الاحتلال لحي الزيتون بمدينة غزة.

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال في منطقة جحر الديك شرق محافظة الوسطى في قطاع غزة.

المقاومة في جنوب لبنان تطلق 5 صواريخ تجاه موقع لجيش الاحتلال في إصبع الجليل شمال فلسطين المحتلة.

طيران الاحتلال يقصف بلدة مارون الراس في جنوب لبنان.

الى ذلك أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني توقف قسم الجراحة في مستشفى الأمل بخانيونس عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد مخزون الأكسجين.

في سياق اخر أعلنت "كتائب المجاهدين" أنها قصفت تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غربي مدينة غزة بالصواريخ.



3 شهداء برصاص الاحتلال أمام مستشفى الأمل خلال إخلاء شهيدة

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال محاولتهم انتشال جثمان شهيدة أمام مستشفى الأمل في خانيونس.



صاروخ موجه لـ"سرايا القدس" يستهدف قناصة للاحتلال في خانيونس

كما وأعلنت "سرايا القدس" استهداف مجموعة من قناصة الاحتلال المتحصنين في أحد المنازل بحي الأمل غرب مدينة خانيونس، بصاروخ موجّه.



جيش الاحتلال ينسف منازل ومنشآت وسط خانيونس

هذا ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل ومنشآت وسط مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.



5 جرحى في قصف الاحتلال مستشفى العودة

سقط 5 جرحى نتيجة قصف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية مستشفى العودة شمالي غزة، بصاروخين.

من جهة اخرى قالت "سرايا القدس" في بيان، إنه "في عملية استحكام صاروخي ومدفعي، قصفنا برشقات صاروخية وقذائف الهاون الثقيل وصواريخ (بدر 1) نقطة دعم لوجستي رئيسية لجنود وآليات العدو في منطقة السودانية شمال غرب غزة، يستخدمها العدو لصيانة آلياته ودعم فرقه المقاتلة بالماء والأغذية والوقود".

مدفعية الاحتلال تقصف خزاعة شرقي خانيونس

وتقوم مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف خزاعة شرقي خانيونس، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

قصف مدفعي مكثف على مخيمات وسط قطاع غزة

ويقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف بالمدفعية، مخيمات وسط قطاع غزة.

ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين في غزة إلى 122

كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 122 صحافياً منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد استشهاد الصحافيين عصام اللولو، مذيع ومقدم برامج في تلفزيون فلسطين، ومحمد عبد الفتاح عطاالله، صحافي في مؤسسة الرسالة للإعلام.

وقال إنهما استشهدا جرّاء الاستهداف والقصف المتواصل من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منازل الفلسطينيين في محافظات قطاع غزة.

جيش الاحتلال يطلب إخلاء محيط مستشفى وحي الأمل

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الطائرات المسيّرة التي تحمل مكبرات صوت نادت على القاطنين في محيط مستشفى الأمل وحي الأمل، طالبة الإخلاء فوراً إلى منطقة المواصي غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

اشتباكات بالرشاشات الثقيلة جنوبي غزة

تدور اشتباكات بالرشاشات الثقيلة مع قوات الاحتلال في الأحياء الجنوبية من مدينة غزة.

جيش الاحتلال يطلق النار والقذائف في محيط مستشفى الشفاء

تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن إطلاق جيش الاحتلال النار وقذائف المدفعية في محيط مستشفى الشفاء في غزة.

استمرار القصف وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استمرار القصف وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

33 شهيداً بقصف منازل في مخيم النصيرات

استشهد 33 فلسطينياً منذ مساء أمس الأحد جراء قصف الاحتلال منازل مأهولة في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

13 شهيداً باقتحام قوات الاحتلال مدارس في حي الرمال في غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 13 شهيداً من النازحين بعد اقتحام قوات الاحتلال مدارس في حي الرمال بغزة.

مدفعية الاحتلال تواصل استهداف حي الصبرة جنوبي غزة

تواصل مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف حي الصبرة، جنوبي غزة.

استشهاد الصحافي عصام اللولو بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد الصحافي عصام اللولو وعدد من أفراد عائلته بقصف إسرائيلي استهدف بلدة الزوايدة، وسط قطاع غزة.

مسيّرات إسرائيلية تستهدف المقبرة الجماعية بمجمع الشفاء الطبي

أطلقت الطائرات الإسرائيلية المسيّرة النار على المقبرة الجماعية في ساحة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

قوات الاحتلال تحاصر مستشفى الشفاء الطبي في غزة

تُحاصر دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء الطبي في غزة وتطلق النار بكثافة باتجاه مبنى المستشفى.

اشتباكات مسلحة في محيط مدينة خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع أصوات اشتباكات مسلحة في محيط مدينة خانيونس جنوبيّ قطاع غزة.

غارات عنيفة على المناطق الغربية والجنوبية في مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شنّ غارات عنيفة على المناطق الغربية والجنوبية في مدينة غزة.

جيش الاحتلال يعتقل عدداً من الفلسطينيين من خانيونس

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات جيش الاحتلال اعتقلت عدداً من الفلسطينيين خلال اجتياحها مدينة خانيونس، مساء أمس الأحد.