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ايران .. نقلة فضائية نوعية

الإثنين ٢٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

حققت ايران قفزة تقنية نوعية واستراتيجية کبری في مجال الصناعات والبرامج الفضائية.

العالم - بإختصار

واطلقت ايران، 3 اقمار صناعية للفضاء، عشية احتفالات عشرة الفجر، ذکری انتصار الثورة الاسلامية.

وفي تطور هو الأول من نوعه، تم اطلاق هذه الاقمار الصناعية في دفعة واحدة.

الصاروخ سيمرغ الحامل للأقمار الصناعية حمل هذه الاقمار الی مدار بارتفاع 450 کيلومتراً حول الکرة الارضية.

القمر "مهدا" وهو الأکبر بين هذه الاقمار خاص بأبحاث الفضاء وبتقييم أداء الصاروخ سيمرغ.

اما القمر "کيهان2" فهو خاص بنظام تحديد للمواقع مستقل عن نظم التحديد العالمية.

والقمر "هاتف واحد" فهو تابع لشرکة صا ايران لتکنولوجيا الاتصالات.

للمزيد من التفاصيل عن الصاروخ سيمرغ والأقمار التي حملها، شاهد الفيديو المرفق..

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