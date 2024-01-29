الشارع المصري يدعو لمقاطعة 'اسرائيل' والدول الداعمة لها

العالم - مراسلون

لا صوت يعلو في مصر فوق الحديث عن الأوضاع المتفاقمة داخل قطاع غزة المحاصر وما يتعرض له المدنيون العزل من انتهاكات صارخة. فمع استمرار هذه الحرب برزت دعوات المقاطعة من جديد لمنتجات الكيان الصهيوني المحتل والدول الداعمه له على ألسنة المواطنين المصريين خاصة في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن حماية الفلسطينيين العزل ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.

وقال مواطن مصري لقناة العالم:"يجب علينا کشعوب عربية واسلامية مقاطعة المنتجات الصهيونية وهذا أقل ما يمکن ان نقدمه لإخوتنا الفلسطينيين في ظل الانتهاکات وجرائم الابادة الجماعية والقتل الجماعي الذي يحصل لهم. وايضاً يجب علينا کشعوب عربية واسلامية التعاون والتکاتف لمساندة الشعب الفلسطيني ويجب قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية مع الاحتلال الاسرائيلي".

ولم يكتفي المواطنون بالحديث عن أهمية مقاطعة المنتجات الصهيونية فحسب بل طالبوا في الوقت ذاته الحكومات العربية والاسلامية بالتوقف الفوري عن التطبيع السياسي والاقتصادي مع الكيان المحتل نصرة للقضية الفلسطينية التي تواجه تحديا غير مسبوق.

وقال شاب مصري لقناة العالم:"يجب علی مصر وعلی الدول العربية وجميع الدول، التعاون مع الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه ودعمه سياسياً ومادياً ونفسياً بکل الطرق والوسائل. ويجب ايضاً مقاطعة کل المنتجات الصهيونية والدول الداعمة للکيان الصهيوني لاسيما جميع الدول الاوروبية ويجب ايضاً مقاطعتها دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً".

ويدرك الكثيرون داخل مصر أن المقاطعة تحقق ضغطا اقتصاديا يجبر حكومة الكيان الصهيونى على إعادة النظر في سياستها بعد أن أصبحت مفضوحة ومكشوفة للعالم. كما يعتبرها البعض وسيلة فعالة لتحقيق التغيير السياسي والاقتصادي.