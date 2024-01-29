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لدى استقبال امير عبداللهيان؛

رئيس وزراء باكستان : نلتزم بتعزيز اواصرنا الاخوية مع ايران

رئيس وزراء باكستان : نلتزم بتعزيز اواصرنا الاخوية مع ايران
الإثنين ٢٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس وزراء باكستان "انوار الحق كاكر"، خلال اللقاء مع وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، اليوم الاثنين، ان اسلام اباد تلتزم بتعزيز اواصرها القائمة على اسس الاخوة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

وافاد مراسل ارنا، ان رئيس حكومة تصريف الاعمال الباكستانية، وجّه في هذا اللقاء، دعوة الى رئيس الجمهورية الاسلامية لزيارة بلاده.

واكد "كاكر" على متابعة التحديات المشتركة من خلال التعاون والتعامل المشترك، الذي يرتكز على احترام القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، وخاصة وحدة الاراضي والسيادة لكلا البلدين الصديقين والجارين.

كما حمّل رئيس الوزراء الباكستاني، "امير عبداللهيان"، تحياته الحارة لرئيس الجمهورية الاسلامية، ووجه اليه دعوة رسمية لزيارة هذا البلد في اول فرصة تسنح له.

وتباحث الجانبان الايراني والباكستاني خلال اللقاء بينهما اليوم، في مجالات التعاون الثنائي ومنها تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري داخل الحدود المشتركة بين البلدين.

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