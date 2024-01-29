حماس: حين يتوقف القتال "يمكن بحث باقي التفاصيل"

العالم-فلسطين

وقال النونو في تصريح لوكالة "فرانس برس": "نتحدث أولا عن وقف إطلاق نار شامل وكامل وليس عن هدنة مؤقتة".

وشدد على أنه حين يتوقف القتال "يمكن بحث باقي التفاصيل" بما في ذلك الإفراج عن الرهائن "الإسرائيليين" الذين لا زالت تحتجزهم حماس.

وجاء تصريح النونو بعدما عُقد في نهاية الأسبوع لقاء في باريس بين مسؤولين أمريكيين و"إسرائيليين" وقطريين ومصريين في إطار الجهود المبذولة لوضع حد للمعارك في القطاع.

والاثنين أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال ندوة في واشنطن أنه سيتم قريبا عرض مقترح على حركة حماس يتناول وقف القتال في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين.