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ايرواني: ايران ليست مسؤولة عما يفعله أي شخص أو جماعة بالمنطقة

ايرواني: ايران ليست مسؤولة عما يفعله أي شخص أو جماعة بالمنطقة
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد سفير ومندوب ايران الدائم في الأمم المتحدة امير سعيد ايرواني ان ايران ليست مسؤولة عما يفعله أي شخص او جماعة بالمنطقة.

العالم - ايران

وفي رسالة بعثها ايرواني الى المندوب الفرنسي الذي ترأس بلاده مجلس الامن الدولي حاليا، رد ايرواني على مزاعم المندوبة الاميركية بالأمم المتحدة والتي اتهمت ايران بالضلوع في العمليات التي تشنها من وصفتهم بانهم جماعات مسلحة تابعة للقوات المسلحة الايرانية ضد القوات والمنشآت الاميركية بالعراق وسوريا، قائلا أن ايران ترفض بحزم مثل هذه المزاعم الواهية وان لا وجود لجماعات مرتبطة بالقوات المسلحة الايرانية، سواء في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولذلك فلا مسؤولية لايران ازاء ما يفعله أي شخص أو جماعة في المنطقة.

واضاف ايرواني انه ونظرا لذلك فان كافة الأفعال التي تقوم بها اميركا في سوريا والعراق هي غير قانونية وتنتهك القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وان المزاعم الأميركية هي غير قانونية ولا يمكنها تبرير الأفعال الاميركية.

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