لغز الهجوم الذي لذع امريكا واعلنت عنه تدريجياً ونذر حرب أهلية في عقر دارها

واشنطن بدأت بتوزيع الاتهامات في كل الاتجاهات، متوعدة بالرد المناسب في الوقت المناسب على الهجوم. هذا الهجوم يكشف تزايد الرفض لتواجد القوات الأمريكية في المنطقة، وتصميم شعوب المنطقة على إنهاء هذا التواجد.

من التعليقات حول هذا الهجوم تعليق من حساب "فلسطين في القلب": ضرب مصانع الإرهاب الأمريكية المتناثرة في الوطن العربي اصبح إرهابا بالنسبة لتوابعهم. البرج 22 يشرف على تحضير إرهابيي داعش والنصرة.

حساب "فاينال لِتِر" كتب بدوره: بالبداية تحدثوا انهم اطلعوا بايدن صباح الاحد عن حدث وقع ليلا في البرج 22 وبعدها بدقائق يأتي عاجل: ارتفاع عدد الجرحى. وكأن الحدث وليد اللحظة وليس حدثا مرّ عليه اكثر من ٢٠ ساعة.

"فتحي عيد" بدوره علق: قصف قاعدة التنف الأمريكية في الأردن يؤشر لتصاعد العداء ضد الأمريكان في المنطقة ومع تصاعد ضربات حركة انصار الله في البحر الأحمر ستتورط الولايات المتحدة في مستنقع أوجدته بسياستها.



منذ عقود، استخدمت حكومات الاحتلال قضية "الهولوكوست" لتبرير جرائمها وإبادتها للفلسطينيين. هذا العام، مبادرة من عائلات الناجين من الهولوكوست للتأكيد على رفض استغلال الحادثة لتبرير جرائم الاحتلال. رسالة وجهها أحفاد الناجين من الهولوكوست إلى الرئيس الأميركي تدعوه إلى وقف دعم حكومة الاحتلال. الرسالة تطالب بوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين ووقف التورط الأميركي في هذه الجرائم.

نرصد بعض التعليقات حول هذه الرسالة من عائلات ضحايا الهولوكوست. حساب "غوانش واريور" كتب هنا: نحن بحاجة إلى شعب يهودي صادق للتحدث ضد الأيديولوجية العنصرية والفاشية التي يتبناها "المتعصبون للبيض" الأثرياء القذرون.

"شيريل بنسون" علقت ايضا: والدي يهودي. لقد جئت من عائلة عرقية ودينية مختلطة وجميعنا نقول: لن يحدث ذلك مرة أخرى لأي شخص.

حساب "الصوت اليهودي من اجل السلام" علق على هذه الرسالة: لقد أوضحت الحكومة الإسرائيلية بشكل واضح نيتها تدمير حياة الفلسطينيين في غزة. ولتبرير هذا العنف المروع، تلاعبت الحكومة الإسرائيلية بلا خجل بصدمة المحرقة.



وفي موضوع آخر، نذر حرب أهلية في الولايات المتحدة.. عنوان بدأ يطغى على الأحداث الأمريكية والبعد الأساسي للخبر.. ولاية تكساس. الولاية التي أعلنت منع المهاجرين من عبور حدودها، واتخذت إجراءات في هذا السياق واجهت رفضا من البيت الأبيض. إدارة بايدن قررت إرسال الحرس الوطني إلى تكساس في رد على إجراءات حاكم الولاية "غريغ أبوت". أبوت من جهته تحدى بايدن وألمح إلى الذهاب في خيار الاستقلال عن واشنطن ما ينذر بحرب أهلية في البلاد.

حول هذا الموضوع نقرأ تعليقا من "ابراهيم" وفيه: كلنا لاستقلال تكساس نشوف كيف بايدن يتصرف في اربع حروب.. تحرير فلسطين العزيزة. حرب اوكرانيا. حرب الصين وتايوان. استقلال تكساس ان شاء الله بايدن يفشل فيهم كلهم آمين.

"محمد الخيواني" علق: بايدن يؤيد استقلال تايوان عن الصين ويرفض استقلال تكساس؟ أمريكا جرثومة سرطانية على الارض تدعم تدمير الاوطان بحجة الحرية والديمقراطية وتقرير المصير وعندما يتم ذلك في بلاده يرفض ويعارض الاستقلال ويخرج جيشه لمنع ذلك.

اخيرا مع حساب "واحد من الناس" الذي كتب: نحن في اليمن ندعم حقوق المواطنين في تكساس فيما يطمحون اليه من تقرير المصير ونطالب السلطه في واشنطن الى احترام القانون الدولي في حماية الحريات وحقوق الانسان.



من قلب محطات القطار في بريطانيا، رسالة دعم لأهالي غزة. من النهر إلى البحر.. رسالة أوصلها أحد المواطنين من خلال إنشاده أغنية دعم لفلسطين ولغزة.

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