العالم - اوروبا

واستذكر كننغهام خلال مشاركته في المظاهرة التضامنية مع فلسطين، إحدى قصائد الشهيد الفلسطيني، الأكاديمي رفعت العرعير، الذي أثار استشهاده ضجة عالمية خصوصا بعد اتهامات للاحتلال بتعمد قتله.



وكان تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أكد تعمد كيان الاحتلال استهداف الأكاديميين وأساتذة الجامعة خلال عدوانه على قطاع غزة.



وطالب المتظاهرون أمام البرلمان الأيرلندي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.



ولليوم الـ116 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.9 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.



وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 26422 شهيدا، و65087 مصابا بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.