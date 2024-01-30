استشهاد اثنين من ضباط الشرطة الايرانية في اشتباك مع مهربين مسلحين

العالم - ايران

وقال العميد رهام بخش حبيبي في تصريح له عن الحادث: في الساعة الواحدة من فجر اليوم، وفي سياق خطة التصدي للمهربين وتجار المخدرات، اشتبهت وحدة من قوى الامن الداخلي في مدينة "ني ريز" بسيارة من طراز "بيجو 405" واصدرت لقائدها امر التوقف.

وأضاف: توقفت سيارة البيجو بعد أن قطعت مسافة قصيرة ونزل منها 4 أشرار مسلحين وبدأوا بإطلاق النار على افراد قوى الامن الداخلي ولاذوا بالفرار بسرعة من المكان.

واوضح قائد قوى الامن الداخلي في محافظة فارس أن اثنين من كوادر قوى الامن الداخلي وهما العقيد ثاني "رضا شاهسوني" والملازم ثاني "علي شاهسوني" استشهدا وأصيب 4 آخرون تم نقلهم إلى المستشفى على الفور.

واكد بان فرق العمليات في قوى الامن الداخلي مستمرة في جهودها لإلقاء القبض على الاشرار والمهربين المسلحين.