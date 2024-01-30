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استشهاد اثنين من ضباط الشرطة الايرانية في اشتباك مع مهربين مسلحين

استشهاد اثنين من ضباط الشرطة الايرانية في اشتباك مع مهربين مسلحين
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة فارس جنوب ايران عن استشهاد اثنين واصابة 4 آخرين من افراد قوى الامن الداخلي اثر تعرضهم لاطلاق نار من قبل مهربين مسلحين مجهولين فجر اليوم الثلاثاء.

العالم - ايران

وقال العميد رهام بخش حبيبي في تصريح له عن الحادث: في الساعة الواحدة من فجر اليوم، وفي سياق خطة التصدي للمهربين وتجار المخدرات، اشتبهت وحدة من قوى الامن الداخلي في مدينة "ني ريز" بسيارة من طراز "بيجو 405" واصدرت لقائدها امر التوقف.

وأضاف: توقفت سيارة البيجو بعد أن قطعت مسافة قصيرة ونزل منها 4 أشرار مسلحين وبدأوا بإطلاق النار على افراد قوى الامن الداخلي ولاذوا بالفرار بسرعة من المكان.

واوضح قائد قوى الامن الداخلي في محافظة فارس أن اثنين من كوادر قوى الامن الداخلي وهما العقيد ثاني "رضا شاهسوني" والملازم ثاني "علي شاهسوني" استشهدا وأصيب 4 آخرون تم نقلهم إلى المستشفى على الفور.

واكد بان فرق العمليات في قوى الامن الداخلي مستمرة في جهودها لإلقاء القبض على الاشرار والمهربين المسلحين.

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