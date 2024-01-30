الاحتلال يمحو 80 نازحاً من الوجود بطريقة بشعة.. شاهد الفيديو

وتسبب هدم المبنى بسقوط عشرات الشهداء والجرحى، بينهم نساء واطفال.

هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 116 قصفها المكثف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، خصوصا مدينة خان يونس جنوبا.

اعدامات جماعية



وشن طيران الاحتلال غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع، واستهدف منزلا وسط رفح في الجنوب. وأكدت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال نفذ إعدامات جماعية في خانيونس، وحاصر مستشفيي الأمل وناصر، ومنع حركة سيارات الإسعاف لإنقاذ الجرحى.

وارتكب جيش الاحتلال أربع عشرة مجزرة خلال الساعات الماضية في القطاع، راح ضحيتها مئتان وخمسة عشر شهيدا وثلاثمئة جريح.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..