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توجهت لانقاذ طفلة محاصرة داخل مركبة..

الهلال الأحمر يفقد الاتصال بأحد فرقه للاسعاف في غزة

الهلال الأحمر يفقد الاتصال بأحد فرقه للاسعاف في غزة
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مصير المسعفين الذين توجهوا امس لانقاذ الطفلة هند (6 أعوام) المحاصرة داخل مركبة في مدينة غزة، ما زال مجهولا.

العالم - فلسطين المحتلة

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنها فقدت الاتصال مع المسعفين، وأنها لا تعرف اذا ما كانوا قد نجحوا في مهمتهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد حاصرت أمس الاثنين، الطفلة هند، داخل مركبة في منطقة محطة فارس للمحروقات بمدينة غزة، بعد أن استهدفت عائلتها.

وأشارت جمعية الهلال الاحمر إلى أن الطفلة هند كانت برفقة عائلة عم والدتها بشار حمادة عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها، ما اسفر عن استشهاد كل من فيها (6 أفراد)، وبقية هي محاصرة داخلها.

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