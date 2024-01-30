تفاصيل عن مقترح للإفراج عن الأسرى يعرض على حماس

المصادر تقول ان مسودة مقترح صفقة التبادل تقضي بوقف القتال لمدة شهرين على مرحلتين، الأولى يتم فيها إطلاق سراح نحو مئة أسير إسرائيلي، على أن يطلق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين مقابل مساعدات إنسانية تدخل غزة، والثانية إطلاق سراح جنود ومستوطنين، ويبنى على المرحلة الثانية حل أكثر شمولية لوقف الحرب.

وفي إطار ذلك كشفت وسائل إعلام عبرية أن مجلس الحرب الإسرائيلي ناقش تفاصيل صفقة تبادل الأسرى المقترحة بعد المحادثات التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس، مضيفة أنه ينتظر الرد الرسمي لحماس على الصفقة المقترحة، لكن الحركة وكما أكدت مرارا و تكرارا، ان إبرام أي اتفاق لتبادل الأسرى مرهون بوقف دائم وشامل لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة.

وعن مقترح صفقة التبادل ترى الولايات المتحدة الأمريكية أنه مقترح قوي ومقنع وأن هناك توافقا كبيرا بين الدول المعنية، وتشير إلى أن هناك بعض الأمل في نجاح المساعي التي تبذل على هذا الصعيد.

بدورها تقول قطر أن هناك تقدما في المفاوضات للتوصل لصفقة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، وترى أنها الفرصة الوحيدة المتاحة لتهدئة الوضع في المنطقة.

